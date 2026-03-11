Osumljena sta tatvine tovornega vozila in koles

Policisti Policijske postaje za izravnalne ukrepe Nova Gorica so v torek zvečer na območju Rožne Doline pri Novi Gorici izsledili dva 31-letna državljana Romunije, osumljena povezave z ukradenim tovornim vozilom in drugimi ukradenimi predmeti, ki so jih prejšnji teden odkrili na počivališču Šempas ob hitri cesti H4. Policisti so v četrtek, 5. marca, ob 9.45 na počivališču v smeri proti Ljubljani našli kombi Fiat Ducato s španskimi registrskimi tablicami, za katerega se je izkazalo, da je bil v drugi polovici februarja ukraden v Italiji. V tovornem delu vozila sta bili tudi dve motorni kolesi Yamaha X-Max brez registrskih tablic, ki sta bili 2. marca ukradeni v Švici.

V notranjosti kombija so policisti našli še štiri ukradena kolesa, med njimi tudi električno kolo Windora Yucatan, ter več škatel z ročnim in električnim orodjem, skupno 24 kosov, za katere sumijo, da izvirajo iz premoženjskih kaznivih dejanj. Vse predmete so zasegli, o primeru pa obvestili tudi italijanske in švicarske varnostne organe.

Policija je o najdbi seznanila tudi preiskovalno sodnico novogoriškega okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko v Novi Gorici. Po končanem postopku so kombi vrnili lastniku. Novogoriški policisti zdaj primer preiskujejo zaradi suma tatvine in prikrivanja.