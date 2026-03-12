V Trst prihaja minister Tajani

Italijanski minister za zunanje zadeve in mednarodno kooperacijo Antonio Tajani, sicer tudi podpredsednik italijanske vlade, bo v torek na obisku v Trstu. Sodeloval bo na mednarodni konferenci v Kongresnem centru Generali v Starem pristanišču ob trideseti obletnici delovanja Srednjeevropske pobude (Sep) in na Forumu o pomorsko-kopenskem koridorju Indija-Bližnji vzhod-Evropa (Imec).

Tridesetletnico Srednjeevropske pobude, ki jo trenutno vodi generalni sekretar Franco Dal Mas, bodo ob 10.30 počastili tudi predsednik Dežele Furlanije - Julijske krajine Massimiliano Fedriga in predsednik Inštituta za mednarodne posle IAI Michele Valensise. Sledil bo tematski del, na katerem bodo nastopili tudi tuji gostje, med temi romunska ministrica za zunanje zadeve Oana Țoiu (trenutno namreč Sepu predseduje Romunija).

Popoldanski program predvideva srečanje na temo strateške kooperacije v Evropi in o razvoju indo-sredozemske perspektive prek koridorja IMEC. Minister Antonio Tajani naj bi uvedel tudi popoldanski forum.

Srednjeevropska pobuda ima od leta 1996 sedež v Trstu in združuje predstavnike sedemnajstih držav članic iz srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Njeni začetki segajo sicer v konec osemdesetih let preteklega stoletja, ko so ustanovne članice Italija, Avstrija, Madžarska in Jugoslavija želele preseči delitev na državne bloke in vzpostaviti agilnejše sodelovanje.

V času so se forumu pridružile še druge države, tudi nove, ki so nastajale po padcu Jugoslavije in Sovjetske zveze. Organizacija od samega začetka spodbuja povezovanje med državami in podpira meddržavne projekte na različnih področjih. Srednjeevropska pobuda je skratka platforma za politični dialog.