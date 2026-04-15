Sreda, 15. aprila 2026

Nad Tirenskim morjem je sredozemski ciklon. Na njegovem obrobju k nam z južnimi višinskimi vetrovi doteka dokaj topel in vlažen zrak.

Danes bo v hribih oblačno, drugod pa bo prevladovala spremenljiva oblačnost. Ponekod bo možen rahel dež ali kakšna popoldanska ploha.

Danes bo sprva še oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo. Popoldne pa se bo delno razjasnilo, nastala bo kakšna manjša ploha. Burja bo čez dan ponehala.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.