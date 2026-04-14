Veronika Deseniška in njena pravica do obstoja

Šesto let stara zgodba, ovita v mit. V mit prve ženske, ki je bila na Slovenskem obtožena čarovništva ... in skoraj presenetljivo tudi oproščena obtožbe. A bila kljub temu, na podlagi drugih »zakonov« – zakonov patriarhata – obsojena na smrt. Mit, h kateremu so bistveno prispevali slovenski literarni ustvarjalci, ki so o njej pisali. Med njimi izstopa Oton Župančič in ravno njegova tragedija Veronika Deseniška je bila osnova za novo domačo produkcijo Slovenskega stalnega gledališča, ki bo v petek premierno uprizorjena v veliki dvorani tržaškega Kulturnega doma. Po motivih Župančičeve drame jo je na oder postavila ustvarjalna ekipa pod vodstvom režiserke Maruše Kink.

Na današnji predstavitvi je direktorica SSG Nina Ukmar spomnila, da je leta 2025 minilo 600 let od usmrtitve Veronike Deseniške, leta 2028 pa bo minilo sto let od smrti Otona Župančiča, tako da se tokratna produkcija spogleduje tako s preteklostjo kot s prihodnostjo. O realni Veroniki Deseniški, drugi ženi Friderika II. Celjskega, vemo zelo malo, niti tega, od kod zares prihaja, je opozorila režiserka Kink, ki je za SSG leta 2023 podpisala sugestivno uprizoritev Bajke in povesti o Gorjancih. O poznem srednjem veku ali zgodnji renesansi, času, v katerem Veronika živi, ni veliko zapisov. Ženske so se v 15. stoletju prvič pojavile v uradnih dokumentih samo, ko so se poročile, je spomnila Kink. A kljub temu Veronika, dekle iz skromnejšega viteškega rodu, čuti, »da bi morala imeti pravico do obstoja, pravico, da je«.

V vlogah Friderika in Veronike bosta nastopila igralec ljubljanske Drame Domen Novak in gledališka ter filmska igralka Diana Kolenc. Ob njiju nastopajo člani domačega ansambla SSG Tina Gunzek, Franko Korošec in Nikla Petruška Panizon ter gostujoča igralca Iztok Drabik Jug in Anuša Kodelja.

Pred petkovo premiero bodo v Kulturnem domu ob 18.30 podelili prvo nagrado Igorja Pahorja, ob 19. uri pa odprli likovno razstavoTukaj smo!, na kateri se bo s svojimi kipi predstavila nekdanja ljubljanska županja Viktorija Potočnik.