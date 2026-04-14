1700 podpisov za prihodnost otroškega muzeja

Otroški muzej Mini Mu je pred negotovo prihodnostjo, saj mu grozi izselitev iz prostorov v Svetoivanskem parku. V podporo njegovi ohranitvi je združenje Gruppo Immagine zbralo skoraj 1700 podpisov, ki jih je danes izročilo predsedniku deželnega sveta Mauru Bordinu.

Pobudniki peticije opozarjajo, da bi selitev na drugo lokacijo pomenila prekinitev dolgoletnega delovanja in izgubo ustreznih pogojev za izvajanje pedagoških programov. Opozorili so, da je muzej od leta 2008 do leta 2024 brez zapletov deloval v prostorih v Ul. Weiss. Deželni zavod Erpac jih je sedaj pozval k izselitvi zaradi nerešenih administrativnih in pravnih vprašanj, ki pa jih v združenju razumejo kot že razrešena.

Prvi mož združenja Maurizio Fanni je na današnjem srečanju opozoril, da bi morebitna izselitev ogrozila izvedbo že načrtovanih izobraževalnih programov, zlasti tistih, namenjenih šolam, ki naj bi potekali do konca šolskega leta. Pobudniki peticije zato predlagajo, da se muzeju omogoči nadaljevanje dejavnosti vsaj do konca junija. Hkrati pozivajo Občino Trst k iskanju ustreznega nadomestnega prostora, ki bi omogočal nadaljnje delo muzeja. Peticijo so podprli tudi predstavniki več političnih strank v deželnem svetu. Giulia Massolino je opozorila na nujnost hitrega ukrepanja. Predsednik deželnega sveta Bordin je napovedal, da bo zadevo predal pristojni komisiji.