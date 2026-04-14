Kolesarska dirka po Sloveniji letos na Trbiž in Vršič

Organizatorji dirke po Sloveniji so danes na novinarski konferenci predstavili traso 32. izvedbe, na kateri se bodo kolesarji znova merili v želenem terminu med 17. in 21. junijem. Skupaj 800,6 km dolga preizkušnja se bo začela v Velenju in končala v Novem mestu. Kraljevska sobotna etapa se bo z vzponom na Vršič končala v Kranjski Gori.

Potem ko je lanska, 31. izdaja slovenske pentlje, po odločitvi Mednarodne kolesarske zveze Uci padla v termin le nekaj dni po koncu dirke po Italiji, se letos vrača v želeni termin dva tedna pred začetkom Toura. Razporeditev dirk tako tudi slovenskim organizatorjem v boju za zeleno majico najboljšega omogoča, da privabijo predvsem nekatere kolesarje, ki so sredi priprav na dirko po Franciji. Končni seznam nastopajočih bo kot vselej znan nekaj dni pred dirko, je pa direktor dirke Bogdan Fink dejal, da bo na slovenski pentlji po vsej verjetnosti formo za Tour lovil Nemec Florian Lipowitz.

Prva etapa petdnevne slovenske dirke se bo začela ob Velenjskem jezeru in po predvidenem scenariju končala vsaj s sprintom večje skupine ali glavnine po dveh krogih v Rogaški Slatini. Druga etapa se bo prvič začela v Radljah ob Dravi in se prek Maribora deloma po dravski kolesarski poti po vsej verjetnosti končala s sprintom glavnine v Ormožu.Boj za skupno zmago bo potekal v zadnjih treh etapah. Tretja se bo začela v Mariboru in po razgibani trasi končala v Celju po vzponu na Celjsko kočo.

Nato kot tradicionalno v soboto sledi kraljevska etapa. Ta se bo začela v Kranju in se podala proti Kranjski Gori, od tam pa sledi krog z obiskom Trbiža ter s prvim prečkanjem Vršiča (12,6 km/7,7 %) po 13 letih. Cilj bo po skoraj 4000 višinskih metrih v Kranjski Gori.

Zadnja etapa bo še ponudila boj za skupno zmago, saj bo trasa v zadnjih 45 km prečkala Trebelno in Trško goro pred prihodom v Novo mesto. Tam bo cilj na glavnem trgu, po skupno 10.999 višinskih metrih pa bo okronan tudi zmagovalec 32. izdaje slovenske pentlje.

Organizatorji so danes razkrili, da bosta na dirki nastopili vsaj dve ekipi iz svetovne serije, to sta Bahrain-Victorious in Red Bull-BORA-hansgrohe, z dvema pa še potekajo pogajanja zaradi številnih poškodb, tudi z ekipo UAE Team Emirates-XRG. Na startu bodo tudi tri slovenske ekipe, Novo mesto, Factor Racing in Pogi Team Gusto Ljubljana.V zgodovini preizkušnje so po dvakrat od Slovencev slavili Tadej Pogačar, Primož Roglič, Jure Golčer in Mitja Mahorič, med tujimi kolesarji pa ima dve zmagi Italijan Diego Ulissi. Lani je bil najboljši Norvežan Anders Halland Johannessen.