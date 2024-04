Pojavila se bo spremenljiva oblačnost z občasnimi padavinami, od popoldneva dalje z možnostjo posameznih neviht. Meja sneženja bo okoli 1000 m. Temperature bodo pod običajnim povprečjem za ta čas.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno in precej hladno, predvsem popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in posamezne nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.