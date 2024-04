»Delamo pro bono in transparentno«

Devinsko-nabrežinska občina in Jus Nabresina Gemeinde sta aprila 2012 podpisala sporazum o upravljanju jusarskega premoženja. Obnovila sta ga vnovič leta 2017, ko je med drugim območje kamnolomov (Cava romana in drugih) prešlo pod jusarsko upravljanje, posodobila sta ga znova leta 2020.

»Nabrežinski jus že leta sodeluje z Občino Devin - Nabrežina, z njenim vodstvom in tehniki povsem transparentno – z rednimi, enkrat mesečnimi srečanji in dopisovanjem,« je potrdil Marko Petelin, ki je od novembra 2022 predsednik nabrežinskega jusa. Opozicija je pred dnevi sklicala komisijo za transparentnost, da bi se prepričala, ali jusarji pravilno izvajajo konvencijo, ali denar, ki ga prejmejo od najemnin za nepremičnine, pravilno upravljajo in ali je slednji nakazan na pravi račun.

Glede skupnega tekočega računa z občino je predsednik pojasnil, da je jus do leta 2017 samostojno upravljal z denarjem. Potem je sporazum to postavko spremenil, in sicer tako, da je moral jusarski denar na tekoči račun, do katerega dostopata tako jus kot občina, ki mora v primeru izdatkov slednje potrditi s podpisom.

Nabrežinski jus se tačas pogaja z občino za nekaj nujnih popravkov. »Doslej smo lahko denar na računu uporabili le za izredne stroške oz. za investicije, kakršna je bila na primer gradnja parkirišča. Paradoksalno pa ga ne moremo uporabiti, da bi na parkirišču izvajali redno vzdrževanje, plačevali račune za elektriko ali za čiščenje zelenja. To bi radi spremenili,« je pojasnil in potožil nad brezpredmetno polemiko, saj pri jusu delajo vsi »pro bono«.