Nad severnim Atlantikom in Britanskim otočjem je globoko ciklonsko območje. Vremenska fronta se od zahoda bliža Alpam in bo zvečer hitro prešla Slovenijo. Pred njo k nam v višinah z močnimi vetrovi zahodnih smeri doteka topel in vlažen zrak.

Danes bo spremenljivo oblačno. Popoldne se bo v gorah jasnilo, zvečer pa bo možna megla.

Danes bo povečini sončno, več oblačnosti bo na zahodu. Še bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.