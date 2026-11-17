Nenadno in na svoj 67. rojstni dan je v ponedeljek za vedno zatisnil oči openski kaplan in salezijanec Metod Ogorevc. Že več let je bival v openskem Marijanišču, kjer je tudi umrl. Na Opčinah, v okviru župnije svetega Jerneja, je deloval predvsem med vaško mladino. Otroke je pripravljal na prvo obhajilo, spremljal jih je tudi pri obhajanju birme. Vodil je mladinske in glasbene verske skupine, za otroke je pripravljal tudi razvedrilne dejavnosti, organiziral je poletne oratorije ter mlade spremljal v Stično.

Metod Ogorevc se je rodil 16. novembra 1959 v Brežicah, večne zaobljube pri salezijancih je izpovedal 15. avgusta 1982, v mašnika pa je bil posvečen 29. junija 1986. Deloval je v Celju in Ljubljani, pred skoraj desetimi leti je prišel na Opčine, kjer je nekaj časa tudi poučeval verouk na prvostopenjski srednji šoli Srečka Kosovela.

»Otroci so ga imeli radi,« je o njem povedal openski župljan Andrej Štekar, ki je z Ogorevcem sodeloval več let. »Še v nedeljo je priredil lov na zaklad v Marijanišču in sva se skupaj dogovarjala o neki dejavnosti v tem tednu,« je dejal Štekar, ki meni, da je Ogorevčeva nenadna smrt velik udarec za celo opensko župnijo.

»Dejavnosti, ki jih je vodil, so bile dobro utečene. Zdaj pa ne vemo, če nam bodo iz Slovenije poslali še koga, ki bi nam pomagal, saj tudi v Sloveniji primanjkuje duhovnikov,« je še povedal Štekar.