Na Obalni cesti pod Križem, od restavracije Tenda rossa proti Sesljanu, naj bi skupina oboroženih roparjev danes zvečer napadla in ugrabila žensko ter jo zatem izpustila. Okoliščine dogodka še niso jasne, na kraju pa je trenutno večje število policistov, karabinjerjev in gasilcev, storilce intenzivno iščejo tudi na obali. Po prvih nepotrjenih informacijah naj bi se kriminalci s puškami v rokah pojavili pred vilo pri hišni številki 206/1, kjer je po napisih na domofonu sodeč več različnih (tudi turističnih) apartmajev. Neko žensko naj bi ugrabili in zatem izpustili, podrobnosti za zdaj niso znane, kot tudi ne, ali so storilci kaj ukradli. Ena od možnosti je, da so zlikovci peš pobegnili na obalo in od tod neznano kam, zato so se policisti in karabinjerji odpravili tudi proti Brojnici. Obalna cesta je vsekakor odprta za promet.