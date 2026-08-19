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Sreda, 19. avgusta 2026

Spletno uredništvo |
19. avg. 2026 | 0:01
    Sreda, 19. avgusta 2026
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Hladna fronta se je prek Slovenije pomaknila nad vzhodni in osrednji Balkan. Od severozahoda doteka v višinah k nam nekoliko hladnejši in občasno še razmeroma vlažen zrak.

Danes bo na obali in v nižinah jasno do rahlo oblačno. Dopoldne bo v hribih rahlo oblačno, popoldne pa spremenljivo z možnimi padavinami. Vroče bo. Pihal bo zmeren južni veter.

Danes bo povečini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.

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