Danes bo oblačno. Na obali bo več jasnega vremena. Popoldne se bodo v hribih pojavljale padavine in nevihte.

Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 18 do 22 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.