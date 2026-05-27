Sreda, 27. maja 2026

Nad Evropo je obsežno območje visokega zračnega tlaka. S severnimi višinskimi vetrovi doteka nad naše kraje zelo topel in suh zrak.

Danes dopoldne bo rahlo oblačno, popoldne bo v glavnem spremenljivo z verjetnimi plohami in nevihtami. Nekatere bodo lahko močnejše, možen bo okrepljen lokalni veter. Še bo vroče.

Sprva bo precej jasno, sredi dneva in popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.