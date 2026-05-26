Na vozniških izpitih kar sto prevarantov

Tržaška policija je po zaključku zahtevne kriminalistične preiskave, ki jo je usklajevalo krajevno državno tožilstvo, razkrinkala organizaciji, ki sta omogočali opravljanje teoretičnih izpitov za pridobitev vozniškega dovoljenja s prevaro.

Preiskava - imenovali so jo Operazione 30 e lode - patenti facili (Operacija 30 s pohvalo - vozniška dovoljenja na lahek način) - je stekla po izvajanju nadzora na tržaškem uradu za promet, kjer so pripadniki prometne policije opazili, da so kandidati na teoretičnem izpitu za vozniško dovoljenje skrivali mikro kamere, mikro slušalke in druge elektronske naprave.

Nadaljevanju preiskave je prometne policiste privedlo do dveh različnih organizacij, ki sta proti plačilu (do 1500 evrov na osebo) nezakonito ponujali pomoč kandidatom med samim opravljanjem izpita. Na seznamu preiskovanih je 106 oseb. Na izpitu v Trstu je med oktobrom 2023 in aprilom 2025 s prevaro skušalo priti do vozniškega dovoljenja nekaj manj kot sto kandidatov. Ti naj bi bili v glavnem državljani Bangladeša in Pakistana.