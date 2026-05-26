Vingegaard z zmago na gorski etapi utrdil skupno vodstvo

Danec Jonas Vingegaard (Visma Lease a bike), vodilni na kolesarski dirki po Italiji, se je po današnji 16. etapi še utrdil v vodstvu. Preizkušnjo od Bellinzone do Carija v Švici, dolgo 113 km, je dobil z več kot minuto naskoka pred tekmeci, skupno pa ima že več kot štiri minute prednosti pred Avstrijcem Felixom Gallom (Decathlon).

Vingegaard je po dnevu počitka na italijanski pentlji danes spet povečal naskok pred tekmeci. Zdaj ima po novi etapni zmagi, že četrti na letošnji dirki, še zajetnejšo prednost. V nedeljo je ta znašala dve minuti in 26 sekund, zdaj je razlika med njim in najbližjim tekmecem že štiri minute in tri sekunde.

Zamenjal pa se je prvi zasledovalec. Danec je bil razred zase v gorski preizkušnji s prvokategornim ciljnim vzponom na 1354 metrov visoki Cari. V cilj je pripeljal sam, šele z minuto in devetimi sekundami zaostanka je bil drugi Gall.

Avstrijec je zdaj tudi prevzel skupno drugo mesto, potem ko je pred ponedeljkovim prostim dnem še zaostajal za dolgo vodilnim Portugalcem Afonsom Eulaliom. Ta je danes spet izgubljal in je zdaj skupno šele na petem mestu, na tretje v seštevku pa je skočil Nizozemec Thymen Arensman (Ineos). Četrti je Avstralec Jai Hindley, ki je v etapi zaostal dve sekundi za Gallom, skupno pa je njegov zaostanek že pet minut.

Danski zvezdnik je tekmecem dokončno pobegnil šest kilometrov pred ciljem, sredi zahtevnega zadnjega klanca. Odgovora ni bilo in Vingegaard se je odpeljal do navidez lahke etapne zmage.

V sredo se bodo kolesarji vrnili v Italijo, čaka jih še ena razgibana etapa od Cassana d’Adde do Andala, dolga 202 km, ki bo sicer imela tudi nekaj vzponov, a ne bodo tako zahtevni kot današnji zadnji.