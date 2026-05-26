Rim sprostil denar za novo železniško postajo pri Škednju

Predsednik tržaške pristaniške uprave Marco Consalvo je dosegel prvo veliko strateško zmago na čelu tržaškega pristanišča. Rim je namreč sprostil sredstva za novo železniško postajo pri Škednju, ki velja za eno ključnih infrastruktur za prihodnji razvoj logistike v tržaškem pristanišču. Po mesecih negotovosti je usklajevanje med vlado in Deželo FJK odpravilo zastoj ter zagotovilo dokončno finančno podporo projektu.

»Finančna sredstva za projekt v višini 180 milijonov evrov (iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, op. nov.) sicer niso bila nikoli pod vprašajem,« je na dopoldanskem posvetu posvečenemu novi logistiki v času vojne in podnebnih sprememb v Trgovinski zbornici v pogovoru z novinarji potrdil Consalvo. »Le časovnico je bilo treba posodobiti. Prišlo je do prestavitve datuma izvedbe projekta, ki je bil prvotno določen za leto 2026, kar bi bilo seveda neizvedljivo. Pridobili smo tudi dodatnih 19 milijonov evrov, s katerimi se bomo prilagodili dvigu cen, saj sega projekt v leto 2022 - danes smo ga posodobili, vključno s cenami,« je pojasnil.

Priznal je, da je zelo zadovoljen, saj gre za korak, ki omogoča razvoj pristanišča, »ki ima velik potencial in perspektive, ki gredo z roko v roki s prilagoditvijo infrastrukture.« Korak, ki ponuja neko gotovost in hkrati perspektive za druge pomembne naložbe, kakršne so osmi pomol in ostali projekti, ki bodo imeli koristi od te nove železniške postaje, vključno z obsežnim tržaškim prometnim omrežjem. Zahvalil se je vsem, ki so si pred njim prizadevali za uresničitev tega projekta, ter predsedniku Dežele FJK Massimilianu Fedrigi in ministroma za infrastrukturo in prevoze Matteu Salviniju oz. za finance Giancarlu Giorgettiju.

Consalvo je pojasnil, da ponuja nova železniška postaja veliko večjo železniško zmogljivost, kar je za tržaško pristanišče odločilno. »Cestno-prometno obremenitev s tovornjaki v Trstu bomo vse bolj preusmerili na železnico. Ker si prizadevamo, da ne bi več vstopali v mesto.« In kdaj bi lahko dočakali prve premike? Razpis, ki ga pripravlja pristaniška uprava, bi lahko objavili že junija, je namignil predsednik in poudaril, še pred tem mora biti objavljena ministrska uredba, ki bo vključevala dodatni finančni prispevek in nov datum za zaključek del, ki naj bi predvidoma zdrknil na leto 2031. Konec oktobra bi lahko že podpisali pogodbo z izbranim ponudnikom.

»Biti moramo konkurenčni in da bi to bili, moramo razpolagati z ustrezno infrastrukturo, predvsem pa moramo računati na povezavo z logističnimi sistemi.«