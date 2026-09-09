Sreda, 9. septembra 2026

Območje visokega zračnega tlaka se je pomaknilo nad Balkan in Črno morje. Nad severno Evropo je več ciklonskih središč, hladna fronta se približuje Alpam. Pred njo k nam z jugozahodnim vetrom doteka zelo topel in suh zrak.

Danes bo prevladovalo oblačno vreme. Možne bodo plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše od popoldneva dalje. V nižinah in na obali bo možna kakšna močnejša nevihta, tudi z močnejšimi sunki vetra in krajevnimi nalivi. Ohladilo se bo.

Danes bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.