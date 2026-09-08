V sredo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte

Po podatkih Agencije RS za okolje (Arso) bodo zvečer in ponoči nad severno Italijo nastajale nevihte, ki bodo proti jutru lahko dosegle zahodno Slovenijo. V sredo zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi, zato je za zahodni del države izdano oranžno opozorilo.

V sredo bo Alpe ter severno Sredozemlje dosegla hladna fronta. V severnem Sredozemlju bo nastalo ciklonsko območje. Z južnimi in zahodnimi vetrovi bo nad naše kraje pritekal zelo vlažen zrak, so zapisali na Arsu.

V sredo bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija.

V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.