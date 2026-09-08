O »slovenskih« popravkih bo odločala senatna skupščina

Vlada Giorgie Meloni se na današnji seji senatnega odbora za ustavna vprašanja ni opredelila o popravku Demokratske stranke (DS) za izvolitev poslanca slovenske narodnosti v sklopu novega volilnega zakona. O dopolnilu, ki ga je vložila senatorka Tatjana Rojc, se bo torej izrekla senatna skupščina. Enaka usoda je doletela popravek, ki ga je na pobudo stranke Slovenska skupnost vložil južnotirolski senator Meinhard Durnwalder.

V senatu se tako ponavlja zgodba iz poslanske zbornice. Vlada tudi v pristojni poslanski komisiji ni zavzela stališča o »slovenskih popravkih«, nato je poslanska skupščina zavrnila popravek Južnotirolske ljudske stranke (SVP), medtem ko je DS umaknila svoje dopolnilo.

Da se senatni odbor ni opredelil o popravku DS (formalno je bil predlog postavljen na stran) je zaslužna ministrica Maria Elisabetta Alberti Casellati, potem ko se je pred dnevi vladna večina opredelila tako proti predlogu senatorke Rojc, kot proti predlogu senatorja Durnwalderja. Vlada torej prepušča odločitev senatni skupščini oziroma senatorjem vladnega zavezništva.

Za senatorko Rojc predstavlja današnje stališče senatnega odbora lahko pozitiven signal, seveda če bodo temu v prihodnjih dneh sledili konkretni koraki. Pri tem se je zastopnica DS v svojem posegu v odboru sklicevala tudi na stališča v prid zaščiti slovenske manjšine, ki jih je na srečanju z novim slovenskim generalnim konzulom v Trstu Tomažem Kunstljem izrekel predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga.