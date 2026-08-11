Torek, 11. avgusta 2026

Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo in Alpami prehodno slabi. Proti območju Alp doteka v višinah od zahoda nekoliko bolj vlažen in nestabilen zrak.

Danes bo v nižinah in na obali jasno do rahlo oblačno. Dopoldne bo v hribih jasno, popoldne pa rahlo do spremenljivo oblačno z možnimi plohami in nevihtami. Plohe in vročinske nevihte bodo možne tudi na Krasu. Vroče bo.

Danes bo sprva ponekod nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo povečini sončno. Popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.