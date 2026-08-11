Nad življenje Adrijana Rustje padel zastor

Adrijan Rustja, ki je vse svoje življenje zapisal gledališču – v prvi vrsti Slovenskemu stalnemu gledališču v Trstu – je danes za vedno zaprl oči. Star je bil 93 let.

Adrijan Rustja se je rodil 1. julija 1933 v Trstu. Že od mladih let je bil vključen v kulturno življenje tržaških Slovencev. Režijo je študiral v Ljubljani in že kot študent asistiral režiserju Jožetu Babiču v tržaškem teatru. Kasneje se je v današnjem SSG zaposlil in opravljal različna dela. Bil je programski in poslovni vodja, mentor gledališke šole, režiser in zlasti igralec. Bil je med ustanovitelji Beneškega gledališča in dolga leta sooblikoval njegovo podobo. Sodeloval je tudi z Radiem Trst A in Primorskim dnevnikom.

Prejel je dve Borštnikovi nagradi za gledališko igro in številna druga priznanja. Leta 2025 sta mu krovni organizaciji SKGZ in SSO podelili nagrado ob slovenskem kulturnem prazniku.