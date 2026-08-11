Na Tabru za veliki šmaren tridnevno praznovanje

Marijino svetišče na Repentabru ob prazniku Marije Vnebovzete tudi letos vabi v svoje zavetje, saj je »utrjena cerkev kot božje gnezdo sredi kraškega sveta,« kot pravi tamkajšnji dolgoletni župnik Anton Bedenčič. V svojo sredo vabijo romanje upanja od blizu in daleč.

Tudi letos bo praznovanje večdnevno, in sicer od 13. do 16. avgusta, ko ga bodo zaključili s sv. Rokom, zavetnikom župnije. Praznovanje bo uvedlo romanje starejših in bolnikov, ki ga prirejata Tržaška Vincencijeva konferenca in župnija Repentabor. V četrtek ob 17. uri bo sveta maša in podelitev bolniškega maziljenja. »Upanje je tisto, kar nas drži po koncu,« pravi Bedenčič, »vsi smo romarji upanja. Z veseljem hodimo cilju naproti. Na cilju pa nas že čaka naša nebeška mati Marija, deležna polnosti božje slave.« Po maši je predvideno druženje na dvorišču pod lipami.

V petek na predvečer praznika velikega šmarna bo ob 20. uri v Srenjski hiši ob svetišču odprtje fotografske razstave Jožice Zafred Življenje iz zemlje. Nato bodo lahko obiskovalci prisluhnili mlademu kitaristu Gabrijelu Možini, obetavnemu učencu prof. Marka Ferija pri Glasbeni matici Trst. Koncert bo v cerkvi.

V soboto bosta dva romarska shoda. Prvega bo ob 10. uri vodil tržaški škof Enrico Trevisi. Popoldanski romarski shod pa bo kot vsako leto ob 17. uri ob somaševanju slovenskih domačih duhovnikov. Od osme ure zjutraj in tudi popoldan bo možno opraviti zakrament sprave. V nedeljo, 16. avgusta, na praznik svetega Roka, zavetnika repentabrske župnije, bo maša ob 10 uri.

Tridnevno praznovanje se bo zaključilo v prijateljskem druženju ob zvokih nabrežinske godbe na pihala, ki je že vrsto let stalna gostja praznovanja na Tabru. In prav godba ustvarja povezavo med Repentabrom in Nabrežino, ki ima prav tako istega zavetnika. Tudi letos so se sodelavci župnije potrudili, da bodo romarji bili deležni tipičnih kraških dobrot.