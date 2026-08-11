Zagon novih pokrajin bodo zagotovili s 44 zaposlitvami

Dežela Furlanija - Julijska krajina bo zaposlila 44 oseb, ki bodo poskrbele, da bodo obnovljene pokrajine lahko operativne že 1. januarja 2027, s tem da bodo okrepili njihove pristojnosti na področju upravljanja in računovodstva. Novo osebje bo delovalo v okviru štabnih ekip, predvsem pa bo nudilo podporo občinam. Vest je včeraj sporočil deželni odbornik za lokalno samoupravo in manjšinske jezike Pierpaolo Roberti, potem ko je pretekli petek deželna vlada sprejela sklep o dopolnitvi t. i. integriranega načrta o delovanju in organizaciji (Piao) za obdobje 2026 - 2028 za specifične potrebe enot deželne decentralizacije (Edr). Po Robertijevih besedah gre za nov korak na poti krepitve omenjenih enot v luči njihove bližnje spremembe v pokrajine. Cilj je že od začetka zagotoviti trdno strukturo in ustrezno osebje za upravljanje bilanc in sprejemanje potrebnih aktov za delovanje pokrajin, je še dodal odbornik.

Konkretno je namen zaposliti štiri administrativno-ekonomske izvedence D kategorije in 40 asistentov na istem področju C kategorije, njihovo porazdelitev med enote Edr v FJK pa bo določil generalni direktor Dežele na podlagi organizacijskih potreb posameznih enot, so sporočili iz tiskovnega urada deželne vlade. Po besedah odbornika Robertija pa bo administrativna in računovodska podpora posebej pomembna za manjše občine, zato na Deželi pripravljajo pogoje, da bodo pokrajine v polnosti izvajale dodeljene pristojnosti in bodo tako postale konkretna referenčna točka za zadevna ozemlja.