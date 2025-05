Torek, 20. maja 2025

Danes bo pretežno oblačno. Dopoldne bo povsod deževalo. Popoldne se bodo v hribih pojavljale padavine in nevihte. Pihal bo veter.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Občasne krajevne padavine se bodo v zahodni Sloveniji lahko pojavljale že dopoldne, drugod pa predvsem sredi dneva in popoldne. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Pihal bo jugozahodni veter.

Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 15, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.