Torek, 27. maja 2025

Nad Alpe in naše kraje sega pri tleh iznad Atlantika območje visokega zračnega tlaka. Vremenske motnje potujejo v severozahodnem zračnem toku blizu naših krajev. K nam z vetrovi severnih in zahodnih smeri doteka bolj nestabilna zračna masa.

Danes bo v hribih oblačno z možnimi padavinami. Na obali in v nižini bo vreme spremenljivo z možnim dežjem. Pihal bo veter.

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe, ki bodo bolj verjetne v zahodnih in severnih krajih. Ob morju lahko nastane tudi kakšna nevihta. Na Primorskem bo pihala šibka burja, ponekod drugod veter severnih smeri.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, najvišje dnevne od 18 do 24 stopinj C.