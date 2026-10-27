Torek, 27. oktobra 2026

Nad Britanskim otočjem in Skandinavijo sta globoka ciklona z vremenskimi frontami. Nad naše kraje se od zahoda širi območje visokega zračnega tlaka. V višinah k nam s severnimi vetrovi doteka suh in hladen zrak.

Danes bo pretežno jasno. Dopoldne bo ob obali pihal burin.

Danes bo večinoma sončno, dopoldne bo po kotlinah in dolinah megleno.

Pretežno jasno do občasno spremenljivo bo zaradi prehoda srednje in visoke oblačnosti. Na obali bo pihala rahla burja.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.