Športel o sodelovanju v nogometu na mladinski ravni

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil predsednika AŠD Vesna Roberta Vidonija, predsednika AŠD Zarja Roberta Kalca in koordinatorja projekta združenih nogometnih ekip Zarje in Vesne Miloša Tula. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometna 2. amaterske lige med Pro-Seccom in Vesno ter četrto zaporedno zmago Jadranovih košarkarjev v meddeželni B-ligi, kamere deželnmega sedeža Rai pa finale mednarodnega mladinskega košarkarskega turnirja Zudek No Borders Euro Cup. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval Jadranov košarkar Marco Pieri.
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