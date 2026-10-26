S petjem so se poklonili nepozabnemu Ignaciju Oti

V nedeljo zvečer je na Dolgi kroni zaživel koncert v spomin na Ignacija Oto z naslovom Življenje darovano glasbi, ki so ga ob njegovi petindvajseti obletnici smrti priredili člani Slovenskega kulturnega društva Valentin Vodnik iz Doline v sodelovanju z Zvezo slovenskih kulturnih društev (ZSKD), Zadružno kraško banko Trst Gorica in Zadrugo Dolga Krona Dolina.

V imenu dolinskega društva je pozdravila predsednica Breda Cunja z željo, da bi »predstavili tudi naslednikom, kdo je bil Ignacij Ota«. Nastopilo je veliko število zborov tako iz dolinske občine kot od drugod, zapeli so tudi številne Otove pesmi oziroma dela, ki jih je on priredil. Slavnostni govornik Boris Pangerc je podal predvsem osebne občutke in izkušnje, ki jih je doživel z Nacjotom, kot skladatelju pravijo v rojstni Dolini, ter dodal, da »Ignacij Ota je resnični, pravi, pristni in zgledni rodoljub, ker je bil pokončen, pošten, iskren in predan narodu in delu za narod, s koreninami trdno v slovenski zemlji, globoko vraščen v tkivo svoje rojstne vasi«.

Predsednik ZSKD Karel Ražem je opisal Otov lik in njegovo delo, posebej je izpostavil, da je »poznal potrebe pevcev in želje poslušalcev«, bil »steber pri ustanovitvi revije Primorska poje, ki še danes povezuje pevske zbore na obeh straneh meje«, v imenu družine pa je spregovorila Otova soproga Mira, ki je poudarila, da »Nacjo ni nikoli zapustil družine in je skupaj z Davorinom še tukaj z nami« ter se tako, poleg možu, poklonila tudi spominu na preminulega sina, ki je petdeset let pel v zborih. Za zaključek je zaželela vsem zborom, da bi »še dolgo peli, ker tako negujejo slovensko besedo in pesem«.