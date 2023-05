Torek, 30. maja 2023

Nad južno Evropo in Sredozemljem se zadržuje območje enakomernega zračnega tlaka, nad preostalo Evropo pa je obsežen anticiklon. S šibkim vzhodnikom k nam doteka občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Jasno do spremenljivo bo. Popoldne bodo možne plohe ali nevihte v višjih legah in kasneje tudi po nižinah. Ob morju bo prevladovalo jasno vreme in bo pihala zmerna burja.

Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Kakšna bo možna tudi v noči na sredo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka burja.

Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 18, najvišje dnevne od 19 do 24, na Primorskem do 27 stopinj C.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA