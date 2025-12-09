Torek, 9. decembra 2025

Nad jugovzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. V višinah začenja k nam dotekati toplejši in bolj suh zrak, pri tleh pa se ob šibkem vetru še zadržuje dokaj vlažen zrak.

V glavnem bo jasno vreme. Zjutraj bo prišlo do izrazite temperaturne inverzije. Proti večeru bodo v nižinah in ob obali možne meglice.

Pretežno jasno bo. Po nižinah v notranjosti se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla, ki bo najbolj vztrajna po nižinah severovzhodne Slovenije. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodni veter.

Vremenska napoved Hidrometeorološkega zavoda Republike Slovenije in deželne meteorološke opazovalnice ARPA.