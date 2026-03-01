Soča prva na lestvici, Soča SloVolley praznih rok iz Bassana

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

Bassano Volley – Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak 3:1 (24:26, 25:20, 26:24, 25:20)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 9, A. Cotič (L), Princi 1, N. Černic 0, Miklus, S. Cotič (L), T. Cotič 14, Makuc 0, Antoni, Sicco 3, Tomić 3, Katalan 7, Giusto 21, G. Černic. Trener: Battisti

Odbojkarji Soče SloVolley ZKB Lokanda Devetak se tudi z gostovanja iz Bassana vračajo praznih rok. Na zahtevnem gostovanju proti ekipi, ki sodi v sredino lestvice, jim je uspelo osvojiti le prvi niz. Spomnimo, da so sočani proti Bassano v prvem delu osvojili točko.

Tokrat so na razliko osvojili prvi niz, izenačena pa sta bila tudi naslednja dva. Drugega so prepustili nasprotnikom, v tretjem pa so že imeli zaključno žogo, saj so vodili z 22:24, s štirimi zaporednimi točkami nasprotnika pa so zapravili tudi to prednost. V četrtem nizu so povedli nasprotniki, ki so nekoliko bolj prevladovali in zasluženo zmagali. Na koncu tekme so za najboljšega igralca razglasili Stefana Giusta.

Že v ponedeljek bo Soča SloVolley misli usmerila na naslednjo domačo tekmo proti Pioveseju, neposrednemu tekmecu za obstanek v ligi.

ŽENSKA D-LIGA

Soča Lokanda Devetak ZKB – Zoppola 3:1 (28:26, 24:26, 25:16, 25:20)

Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 14, Piva 6, Komic 19, Menis 7, Paulin 9, Cotič 2, Tognolli 1, D’Amelio (L1), A. Berzacola 10, L. Berzacola 3, Coco, Buna (L2), Tosolini, Gruden. Trener: Orel.

Po zmagi proti Zoppoli je Soča prva na lestvici v ženski D-ligi.