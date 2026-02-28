Za remigracijo s CasaPound 500 ljudi, na shodu proti njim pa 3000

Skrajno desno gibanje Remigrazione e Riconquista, ki si ga je omislilo neofašistično gibanje CasaPound z drugimi sorodnimi organizacijami, je danes popoldne na bocenskih ulicah priredilo shod za tako imenovano remigracijo oziroma množično deportacijo tujcev. Ideolog remigracije, zagovorniki katere dvigajo glas tudi v Italiji, je avstrijski skrajno desni aktivist Martin Sellner, ki mu je zaradi skrajnih stališč že več držav prepovedalo vstop. Ksenofobnega shoda se je udeležilo kakih 500 ljudi.

Precej več – kakih 3000 – pa se jih je zbralo na protishodu. Kmalu po napovedi o ekstremističnem shodu so se namreč začeli na Južnem Tirolskem množiti negativni odzivi in ni dolgo minilo do napovedi protishoda, ki ga je več antifašističnih in levičarskih organizacij civilne družbe danes ob istem času priredilo v Bocnu. Protifašistični shod je med mnogimi organizacijami, kot so ANPI-VZPI, sindikat CGIL, Fundacija Alex Langer in še mnoge druge podprla tudi bocenska škofija. »Remigracija je beseda, za katero se skriva politika sistematičnega izključevanja, je nova beseda za staro retoriko, uperjeno proti dostojanstvu ljudi,« je zapisal škof Ivo Muser.

Protishoda se je udeležil tudi predsednik bocenske pokrajine Arno Kompatscher (Južnotirolska ljudska stranka – SVP), ki sicer vlada v koaliciji z desnico in desno sredino. V minulih dneh je Kompatscher zaradi napovedi udeležbe na protishodu bil deležen kritik svojega namestnika, podpredsednika pokrajine Maca Galatea (Bratje Italije). Ta je hkrati branil pravico vsakogar, da izrazi svoje mnenje, obenem pa dejal, da je Kompatscherjeva prisotnost na protishodu »dokaj neprimeren politični signal« ... pa naj razume kdor more.

Do Galatea je bila zato ostra senatorka Julia Unterberger (SVP). Očitala mu je, da zagovarja projekt etnične deportacije in sprevračanja ustavnih vrednot, da bi »ohranil simpatije ksenofobne in fašistične desnice«.

»Lepo, da se je zbralo toliko ljudi in se postavilo v bran vrednotam, zapisanim v ustavo, kot sta enakost vseh ljudi in nediskriminacija, ki sta med drugim vrednoti, zapisani tudi v naši koalicijski pogodbi,« je Kompatscher danes na shodu dejal za dnevnik Alto Adige.

V stranki Južnotirolske svobode (STF), ki jo je ustanovila Eva Klotz, pa predlagajo drugačno remigracijo – »CasaPound, remigracijo začnite pri samih sebi«.