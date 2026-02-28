VREME
Upočasnjen promet in zastoji na primorski avtocesti

Potovalni čas od Ljubljane do Kopra se je ob 19.15 podaljšal za dobre pol ure, od Kopra do Ljubljane pa za slabo uro

Spletno uredništvo |
Ljubljana |
28. feb. 2026 | 19:14
    Upočasnjen promet in zastoji na primorski avtocesti
    Spletna kamera pri Postojni ob 19.20 (DARS)
Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na primorski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec in na razcepu Kozarje iz Brezovice proti Ljubljani.

Na primorski avtocesti so zaradi delovne zapore zastoji med Dragomerom in Vrhniko proti Kopru, in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani.

Ob 19.15 se je potovalni čas od Ljubljane do Kopra podaljšal za dobre pol ure, od Kopra do Ljubljane pa za slabo uro, sporočajo na portalu promet.si.

