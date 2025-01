14. etapa Gira d'Italia v duhu GO! 2025

Organizatorji kolesarske dirke po Italiji so včeraj v Rimu predstavili traso 108. izdaje Gira. Po zaporednih slovenskih zmagah Tadeja Pogačarja lani in Primoža Rogliča leta 2023 se bo tokratna izdaja začela v Albaniji 9. maja in končala 1. junija v Rimu. Dolga bo 3413,3 km s skupno 52.500 višinskimi metri.

Za lokalne ljubitelje kolesarstva bo zelo pomembna 14. (čezmejna) etapa, ki se bo v soboto, 24. maja, začela v Trevisu in končala po 186 km v obeh Goricah oziroma na Trgu Evrope / Transalpini, ki bosta od letošnjega 8. februarja pa do konca leta evropski prestolnici kulture.

Tudi na Kostanjevico

»Kolesarji bodo v Slovenijo vstopili na Plešivem, prečkali Brda in se zapeljali skozi Medano, Dobrovo, Šmartno, Kojsko in Hum. Trasa se bo za nekaj kilometrov vrnila v Italijo, tako kot leta 2021, in se skozi Števerjan zapeljala v Novo Gorico, kjer bosta potekala dva zaključna mestna kroga,« nam je povedal Rok Lozej, odgovoren za slovenski del 14. etape Gira d’Italia, ki je še dodal, da bo v dveh zaključnih krogih tudi vzpon na Kostanjevico.

Rok Lozej je sestavljal goriško-novogoriško delegacijo, ki je bila včeraj prisotna na rimski predstavitvi letošnjega Gira. Poleg njega sta seveda bila župan Gorice Rodolfo Ziberna in Nove Gorice Samo Turel. »Bilo je zelo prijetno. Na predstavitvi so omenili, da bosta Gorica in Nova Gorica evropski prestolnici kulture, kot je bila to Matera leta 2016. Ponosni smo, da bomo lahko gostili tako pomemben športni dogodek. Cilj etape bo izjemno simboličen, saj bo na skupnem trgu obeh Goric, Trgu Evrope / Transalpini,« je po predstavitvi komentiral novogoriški župan Samo Turel.

