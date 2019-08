Ambiciozni rumeno-modri »delfini«

V ponedeljek, 5. avgusta so se prvič v letošnji sezoni zbrali nogometaši Sistiane Sesljana pod taktirko potrjenega trenerja Alessandra Musolina. Prvi dan »pouka« je v Vižovljah minil mirno in sproščeno. Rumeno-modri »delfini«, ki bodo tudi letos igrali v promocijski ligi, so trening začeli s skoki. (Pre)skok v višjo ligo je tudi eden izmed ciljev društva iz devinsko-nabrežinske občine, ki je že nekaj let član ZSŠDI.

Sistiana Sesljan 2019/20: Stefano Alessandia, Marko Antonič, Gianmarco Bossi, Leonardo Carlevaris, Alen Carli, Lorenzo Cassara, Alessio Celea, Luca Cociani, Erik Colja, David Colja, Matteo Crosato, Federico Del Rosso, Davide Disnan, Marco Fabris, Simone Francioli, Steven Germani, Samuele Gon, Goran Kerpan, Thomas Kosuta, Marco Marincich, Žiga Miklavec, Emil Pocecco, Alberto Sammartini, Marouane Tawgui, Daniel Tomizza, Gabriel Elia Vasques, Jan Zlatič. Paolo Kaurin, Liam Škerk.

Trener: Alessandro Musolino; pomočnik trenerja: Gianfranco Salierno; spremljevalec ekipe: Mario Germani.