Moški si je pretrgal mišico in ni mogel nadaljevati

Gorski reševalci iz kraja Forni Avoltri so danes v sodelovanju s finančno policijo reševali 75-letnika, ki si je na pohodu pretrgal mišico. Skupina pohodnikov je zaradi tega poklicala na enotno številko za pomoč v sili.

75-letnik je zdrsnil v gozdu, ko so se spuščali od bivaka Floreanini Cimenti nad krajem Illegio. Ker ni mogel več hoditi, so sopotniki poklicali na pomoč. Štiri reševalci so ga s terenskim vozilom odpeljali do doline, kjer je bil parkiran avtomobil in kjer so počakali, da se ostali izletniki s spremstvom dveh gorskih reševalcev vrnejo peš.