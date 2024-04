Kontovel praznih rok na gostovanju v Čedadu

C-LIGA (play-out)

Longobardi Cividale – Kontovel 81:76 (14:18, 35:36, 65:54)

Kontovel: Terčon 5 (0:4, 1:3, 1:2), N. Daneu 3 (1:2, 1:4, 0:4), Škerl 18 (5:7, 2:5, 3:8), Pro 11 (3:4, 4:7, 0:1), Mattiassich 2 (-, 1:1, 0:1), S. Regent 1 (1:4, -, 0:1), Persi 4 (1:2, 0:1, 1:2), G. Regent 4 (2:2, 1:3, -), A. Daneu 18 (2:4, 5:11, 2:5), Scocchi 10 (-, 2:5, 2:6), Doljak in Raseni nv. Trener:Peric.

V drugem krogu play-outa košarkarske C-lige je Kontovel v gosteh klonil proti Cividaleju. Končni izid tekme je bil 81:76 v korist mladega čedajskega moštva. Ekipi si zdaj delita vrh lestvice, Kontovel pa je po zaslugi boljše koš razlike iz medsebojnih dvobojev v rednem delu prvenstva ohranil prvo mesto v skupini za obstanek.

Kontovel je tekmo začel prepričljivo in takoj povedel z 2:11, domačini pa so kmalu ujeli priključek. Izenačeno je bilo tudi v drugi četrtini (35:36 ob koncu prvega polčasa), v tretji pa so se Čedajci razigrali v napadu in z natančnimi meti iz razdalje povedli za 11 točk (65:54). Peričevi varovanci so v zadnji četrtini poostrili ritem v obrambi in se dve minuti pred koncem približali na 77:73. Dvajset sekund pred koncem je Persi zadel trojko za 79:76, Cividale je nato zgrešil dva prosta meta, Kontovelovi košarkarji pa so zapravili zadnji napad za podaljšek. Kontovelu so bile usodne nekatere naivne napake v napadu in kar 14 zgrešenih prostih metov.

DEŽELNA DIVIZIJA 2 (play-off, polfinale tržaške skupine)

Sokol Franco – Breg SV Impianti​​​​​​ 51:66 (10:15, 17:26, 32:47)

Sokol: Mandić 0, Furlan 5, E. Malalan 2, Upaj 7, Terčon 2, Sossi 8, Lopreiato 0, Albanese 15, Gerin 2, Perčič 0, Gutty 10, M. Malalan nv. Trener: Kapo.

Breg: Maurel 21, Zeriul 10, Smotlak 5, Celin 8, Filipac 2, Coretti 0, M. Terčon 8, Fonda 1, D. Terčon 2, Gregori 9, Mucci 0, Devicich nv. Trener: Oberdan.

Pred polnimi tribunami telovadnice Sava Ušaja v Nabrežini je sinoči potekal prvi polfinalni derbi tržaške skupine deželne divizije 2 med Sokolom Franco in Bregom SV Impianti. Zmage so se z 51:66veselili dolinski košarkarji, ki bodo imeli prihodnjo soboto na domačem igrišču možnost, da se z zmago v povratnem obračunu prebijejo v pokrajinski finale. Morebitna tretja tekma bo v torek, 23. aprila, ponovno v Nabrežini.

Varovanci trenerja Deana Oberdana so tako osvojili še peti zaporedni derbi proti Sokolu, dvakrat so bili uspešni lani in dvakrat v rednem delu letošnje sezone. Obe ekipi sta v prvem polčasu veliko grešili v napadu, gostje pa so bili za odtenek boljši in so na glavni odmor odšli z 9 točkami naskoka (17:26). V tretji četrtini je Breg še dodatno pritisnil na plin, tako da so si varovanci trenerja Almira Kapa pred zadnjo četrtino nakopali že 15 točk zaostanka (32:47). V nadaljevanju se stanje na igrišču ni spremenilo, tako da je Breg brez večjih težav upravljal prednost in dosegel zanesljivo zmago.