SloVolley in Soča gladko, Mavrica presenetila

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Fiume Veneto – SloVolley ZKB 0:3 (19:25, 12:25, 15:25)

SloVolley ZKB: Jereb 1, Terpin 15, Giusto 8, Komjanc 7, Riccobon 4, Jerič 2, Margarito (L1), Dessanti (L), Castellani 0, Kosmina 6, Antoni 3, Buri 3, Skilitsis 2. Trener: Ambrož Peterlin.

Altura – Soča ZKB Lokanda Devetak 0:3 (15:25, 24:26, 16:25)

Soča: T. Cotič 13, Devetak 6, Miklus 5, Vižintin 14, Čavdek (L), Černic 6, Hlede 6; n.v.: S. Cotič, Antoni, A. Cotič, Venuti, Makuc, Conte, Manfreda. Trener: Lucio Battisti.

ŽENSKA C-LIGA

Eurovolleyschool - Zalet ZKB Ferrojulia 0:3 (22:25, 13:25, 16:25)

Zalet ZKB Ferrojulia: Furlan 4, Gulich 4, Francesca Misciali 13, Ilaria Misciali 9, Vattovaz 2, Vigini 14, de Walderstein (L1), Močnik (L2), Giurda 1, Stergonšek 5, Surian 2, Tromba, Vidoni 0, Winkler. Trener: Nicholas Privileggi.

Na zadnji letošnji tekmi na tujem je Zalet ZKB FerroJulia po pričakovanju osvojil gladko zmago proti že izpadlemu Euroyolleyju. Nekoliko bolj izenačen je bil le prvi set, a bolj po krivdi zaletovk kot po kakovosti nasprotnic, saj so gostujoče igralke začele nekoliko zakrčeno in nesproščeno, slabše sprejemale in sploh naredile nekaj preveč napak, a kljub temu ni bila zmaga nikoli pod vprašajem. V nadaljevanju pa je prišla na dan prava razlika med ekipama. Zalet ZKB FerroJulia je zaigral, kot zna, bil v vseh elementih neprimerno boljši in do zmage v obeh setih prišel brez najmanjše težave. Na igrišču so se zvrstile malodane vse igralke, ne da bi s tem prišlo do najmanjšega nihanja v igri. Najbolje je potek v teh dveh nizih strnil trener Nicholas Privileggi: »Zelo sem zadovoljen s potekom tekme v teh dveh setih, saj sem lahko mirno sedel na klopi in le gledal, kako dobro igrajo!«

ŽENSKA D-LIGA

Volley Club TS – Kontovel Zalet 3:1 (25:14, 15:25, 25:17, 25:14)

Kontovel Zalet: Kovačič 6, Gruden 8, B. Ban 1, Grilanc 6, Kalin 9, Skerk 0, Hussu 2, Ciuch 14, Pertot 4, Bezin (L1), M. Ban nv., Kneipp (L2). Trener: Calzi.

Mavrica Mucci – Cervignano 3:1 (27:25, 25:15, 17:25, 25:21)

Mavrica Mucci: Berzacola 4, Contino 19, Mazzoli 8, Komic 9, Volčič N. 10, Tognolli 8, D'Amelio (L1), Volčič A. O, Marangon (L2), Tomsic J. 2, Tomsic N., Komjanc. Trener: Quarta.

Igralke Mavrice so zelo dobro začele tekmo. Igrale so zbrano in borbeno. V končnici prvega niza jih je gostujoča ekipa ujela, vendar so ohranile mirno kri in zasluženo zmagale. Še boljše so domačinke zaigrale v drugem nizu, ki so ga osvojile zelo gladko. V tretjem nizu so se prebudile igralke Cervignana, ki so vodile od začetka do konca. V četrtem nizu so domačinke spet pritisnile na plin in zasluženo osvojile vse tri točke.

Tekma je kakorkoli bila dober trening pred torkovim dvobojem, ki ga bodo igralke Mavrice odigrale v Štandrežu s tretjeuvrščeno ekipo iz Vidma oz. Pordenona v okviru razigravanj za določitev četrtega udeleženca deželnega finala prvenstva under 18.

MOŠKLA D-LIGA

Torriana – Sloga Tabor Studio Vegliach 3:0 (25:23, 25:18, 25:11)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Gianeselli 3, Golob 1, D. Mania' 10, Mesar 3, Segre 11, Vremec 5, Vattovaz (L1), Petrič (L2), Kalc 0, Mattana, Opačič 0, Tomsic 0. Trener: Loris Mania'.

Sloga Tabor Studio Vegliach se iz Gradišča vrača praznih rok, saj je domača Torriana slavila brez izgubljenega seta. To je bila četrta letošnja tekma med tema dvema ekipama, Torriana je zmagala štirikrat, kar tudi pomeni, da je objektivno boljša od slogašev. Poleg tega pa so slogaši zaigrali nekoliko premedlo, da bi lahko računali na kaj več. Sprejem je precej pešal, tako da niti napad ni mogel biti dovolj prodoren, da bi lahko ukanil dobro postavljeno domačo obrambo.

Izenačen je bil tako le prvi set, ki pa ga je, žal, skvaril slab sodnik, v preostalih dveh pa so bili stalno v ospredju domači odbojkarji.

Tekmovanje v D ligi se je tako za Slogo Tabor Studio Vegliach zaključilo, saj v naslednjo fazo napreduje Torriana, za veliko večino igralcev pa bo nadvse pomemben jutrišnji dan, saj se bodo v Tržiču proti domačemu Fincantieriju borili za naslov medpokrajinskega prvaka v kategoriji Under 17.