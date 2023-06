Andrea Mura o dvoboju med Milanom in Virtusom

Danes se bo v Milanu začela finalna serija za prvaka v italijanski košarkarski A-ligi. Pred začetkom dvoboja med Armanijem Milano in Virtusom Bologno smo se pogovorili z novopečenim trenerjem Futurose Andreo Mura.

V intervjuju je govoril tudi o »okrepljeni« Futurosi in o napredovanju Jadrana.

Verjetno vas ne čudi, da sta v finalu tretjič zapored Milano in Virtus?

Ne. Bolj me preseneča, da sta obe ekipi v polfinalu zmagali tako suvereno s 3:0. Da bo finale enak lanskemu, pa tudi ni presenečenje, saj sta to ekipi z najvišjim budžetom.

Kdo pa bo letos boljši? Lani je bil Milano, predlanskim pa Virtus.

Težko odgovorim. Morda ima Milano nekoliko boljši igralski kader, boljši so tudi v napadu. Virtus pa ima nekaj več gotovosti. Upam le, da bo finalna serija zanimiva in čim bolj dolga.

Scariolo je v včerajšnji Gazzetti dello sport dejal, da je v play-offu odločilna obramba. Se strinjate?

Absolutno. Virtus mora igrati res dobro obrambo, če želi zmagati. Zgodi pa se, da igra s peterkami, ki jih brez težav napadaš. In to zna Milano izkoristiti z dobim napadom in igro ena na ena. V takih primerih sta pod udarom Teodosić in Bellinelli, ki odlično napadata, nista pa izrazita branilca. Skratka, če bo Virtus branil, ima kako možnost, da Milano premaga. Milano je vsekakor bolj popolna in tudi bolj uravnotežena ekipa, nima pa nosilca kot Virtus.

Šlo bo tudi za dvoboj med trenerskima velikanoma Ettorejem Messino in Sergiom Scariolom. Koliko sta si različna?

Zelo. Scariolo je v postal zelo taktičen. Messinove ekipe pa igrajo skorajda na pamet, hkrati pa želi sam imeti nekaj več kontrole nad igro, medtem ko prepusti Scariolo več svobode. Sta pa najboljša v Italiji, o tem ni dvoma, morda tudi med petimi najboljšimi v Evropi.