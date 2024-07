V slovenski hiši tudi o evropski prestolnici kulture

Barve Slovenije bo na olimpijskih igrah v Parizu zastopala doslej najštevilčnejša, kar 197-članska olimpijska odprava, ki šteje 90 športnikov in špor tnic. Poleg izjemne športne reprezentance pa se bo Slovenija predstavila tudi z največjo izvedbo Slovenske hiše. Olimpijske igre in projekt Slovenska hiša sta odlična priložnost za krepitev mednarodnih povezav in celostne predstavitve Slovenije z nacionalno znamko I feel Slovenia v mednarodni skupnosti in v Franciji, ki je pomemben strateški partner Slovenije.

V parku La Villette

Slovenska hiša bo v času olimpijskih iger, med 27. julijem in 11. avgustom, informacijsko, pred sta vitveno in prireditveno sedišče Slovenije za francosko in svetovno javnost. V pariškem parku La Villette, v katerem bodo tudi nekatere hiše ostalih nacionalnih olimpijskih komitejev, med drugim tudi gostiteljice Francije, studio francoske televizije in največja uradna navijaška cona.

Za promocijo Slovenije

Slovenska hiša bo namenjena promociji Slovenije v najširšem smislu, saj bo predstavljala pro stor, kjer se bo šport združil s slovenskim gospodarstvom, turizmom, kulturo, znanostjo, naravno dediščino, gastronomijo ... Omogočila bo mreženje gospodarstvenikom, poslovnežem, podjetnikom, predstavnikom politike, kulture in omogočila predstavitev najboljšega, kar Slovenija ima. V hiši bodo različna poslovna srečanja, poslovne konference, posveti, bilateralna srečanja in povezovanja, pred stavitve izdelkov in podjetij ter turistična promocija Slovenije.

Za izvedbo projekta Slovenska hiša Pariz 2024, ki ga je podprla Vlada RS, skrbi Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) v sodelovanju s partnerji Ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport, javnima agencijama SPIRIT Slovenija in Slovensko turistično organizacijo (STO), Veleposlaništvom RS v Parizu in Uradom Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (UKOM).

Slovenska hiša bo odprta vsak dan iger od 10. ure do 22.30 in bo privabljala goste s programom na terasi in notranjem delu hiše, kamor bo vstop možen le s posebno akreditacijo. Zunanji del oz. terasa hiše bo namenjena splošnim javnostim, hkrati pa bo tudi stičišče slovenskih navijačev v Parizu s pestrim navijaškim programom in animacijami.

Tema bo 100-letnica

UKOM je v sodelovanju s Slovensko tiskovno agencijo pripravil pregledno fotografsko raz stavo o udeležbi slovenskih špor tnikov na olimpijskih igrah. Sprehod po zgodovini se začenja leta 1912 v Stockholmu in se z naborom fotografij iz obsežnih arhivov OKS-ZŠZ in Slovenske tiskovne agencije ustavi pri zadnjih olimpijskih igrah v Pekingu leta 2022. V fotografski objektiv ujeti trenutki vrhunskih športnih predstav, vloženega truda in veselja ob podeljenih odličjih pripovedujejo zgodbo največjih in najpomembnejših športnih uspehov slovenskega naroda. V luči promocije Slovenije kot trajnostne države je UKOM v sodelovanju s Triglavskim narodnim parkom, ki letos obeležuje 100-letnico, poskrbel za projekcijo razstave Večna sprememba, ki govori zgodbo o Triglavskem narodnem parku in spremembah v njem v zadnjih desetletjih.

Tudi GO! 2025

Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu bo v torek, 30. julija 2024, v Slovenski hiši v Parizu pripravil dogodek za Slovence v Franciji. Državna sekretarka Vesna Humar se bo o položaju in izzivih slovenske skupnosti v Franciji pogovarjala z veleposlanico RS v Franciji Metko Ipavic, dan pa bodo zaokrožili s prijetnim večerom in sprejemom za Slovence, ki živijo v Fran ciji. Zbrane bo nagovoril podpredsednik vlade in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon.

Ministrstvo za kulturo sodeluje s pestrim programom, ki so ga pripravili v sodelovanju z Evropsko prestolnico kulture 2025 Nova Gorica. Ministrica dr. Asta Vrečko pa bo sodelova la na okrogli mizi o sinergijah kulture, športa in turizma v Slovenski hiši.

Zavod GO! 2025 bo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo organiziral koncert glasbene skupine Manouche, namenjen širšemu občinstvu in nastope plesnih skupin. Ob tej priložnosti bo podpisan tudi sporazum med občinama Nova Gorica in Saint-Denis. S slovenske strani ga bo podpisal župan Mestne občine Nova Gorica Samo Turel, s francoske pa predvidoma župan Mathieu Ha no tin.

Kuhala bo Ana Roš

STO je olimpijske igre v Parizu prepoznala kot edinstveno priložnost za predstavitev Slovenije kot atraktivne turistične destinacije. Pripravila je številne komunikacijske in trženjske aktivnosti, s katerimi Slovenijo med široko, poslovno in medijsko javnostjo izpostavlja kot privlačno, butično in trajnosti zavezano destinacijo, kjer se šport, aktivna doživetja, neokr njena narava ter turizem tesno prepletajo.

STO bo v Slovenski hiši izvedla dva dogodka. 29. julija bo potekala turistična delavnica s predstavitvijo Slovenije kot trajnostne turistične destinacije in dvostranskimi sestanki med francoskimi potovalnimi agenti in slovenskimi turističnimi ponudniki. 10. avgusta bo organizirana predstavitev Slovenije tujim medijem, gostja večera pa bo vrhunska kuharska mojstrica Ana Roš.