Anže Lanišek si je poškodoval koleno

Iz tabora slovenskih smučarjev skakalcev je prišla slaba novica. Najboljši slovenski skakalec zadnjih let Anže Lanišek si je v torek na treningu v Planici poškodoval koleno in bo moral nekaj časa počivati. Operacije sicer ne bo potreboval, bo pa moral izpustiti večino tekmovanj do konca sezone.

Po prvih zdravniških napovedih dva meseca ne bo mogel tekmovati, vrnil naj bi se ob koncu sezone.

Po poškodbi je Anže Lanišek opravil vse potrebne preiskave pod budnim očesom reprezentančnega zdravnika Mateja Drobniča.

»Na treningu je pri doskoku utrpel poškodbo desnega kolena. Diagnoza je pokazala, da je poškodovana notranja stranska vez, vendar na srečo operacija ni potrebna. Začasno bo moral nositi kolensko opornico za optimalno celjenje poškodbe. Predvidevamo, da bo okrevanje trajalo približno dva meseca,« je pojasnil Drobnič.

Lanišek, kljub neugodnemu položaju, ostaja optimističen: »Počutim se dobro. Moja pozornost je že usmerjena v uspešno rehabilitacijo in načrtujem vrnitev na tekmovanja svetovnega pokala še to sezono. Sem vesel, da poškodba ni hujša,« je dejal v tej zimi najboljši slovenski skakalec.

Na svetovno prvenstvo v poletih v Kulm bo namesto njega odpotoval Žiga Jelar.