Pri štandreški Juventini neke vrste mala revolucija

Kot prvi se bodo v pričakovanju nove sezone začeli potiti nogometaši Juventine, ki bodo 8. septembra začeli prvenstvo najvišje deželne elitne lige. Štandreški rdeče-beli se bodo pod taktirko novega trenerja Danieleja Visintina zbrali že jutri, ko bo v večernih urah na štandreškem pravokotniku na sporedu lažji trening. »Nato bomo trenirali še v petek, a zares bomo začeli v ponedeljek (ob 19. uri), ko bomo do velikega šmarna trenirali vsak dan,» je dejal predsednik Juventine Marco Kerpan.

Pri Juventini so potrdili Russiana, Pillona, Piscopa, Furlanija in Kevina Kerpana. Najeli pa so: dva vratarja, Christiana Menona (2005, Romans) in Giovannija Blasizzo (2006, Sistiana Sesljana), Davideja Cocetto (2004, Pro Gorizia), Denisa Jazbarja (Lumignacco), Daniela Liuta (2005, Sistiana Sesljan, član Žil), Jacopa Rizzija (2006, Ufi), Andreo Serro (Cervignano), Edisona Hotija (Pro Gorizia, a je že igral pri Juventini), Mattio Samottija, Jacopa Griona (oba Pro Gorizia) ter slovenskega napadalca Jana Štruklja (Sevegliano, pred tem Gorica in Bilje).

»Iščemo še nekaj nogometašev, da bi razširili izbor, saj smo številčno še vedno precej šibki, sezona pa je dolga,» je dejal novi športni vodja, sicer nekdanji nogometaš Juventine Patrizio Gerometta.

Juventina bo prvo prijateljsko tekmo igrala 2. avgusta, v večernih urah v Krminu proti Cormoneseju. 10. avgusta jo čaka troboj za memorial Iansig skupaj z Azzurro in Trivignanom, 14. avgusta pa še v gosteh proti Cervignanu.

Cjarlins Muzane v D-ligi

Dodati moramo, da v elitni ligi ne bo igral Cjarlins Muzane, ki so ga po izpadu spet vključili v D-ligo. Zaradi tega je statut elitnega liga pa pridobila Casarsa, ki je v finalu play-offa promocijske lige izgubila proti Krasu z 2:1.

Breg z novim trenerjem

V 1. amaterski ligi bosta v novi sezoni od ekip slovenskih društev igrala dolinski Breg in Sovodnje.

Pri Bregu so se odločili za zamenjavo na trenerski klopi. Biloslava je zamenjal Urugvajec Daniel Bertucci, ki je že treniral Brežane. Pri Bregu bodo priprave na novo sezono začeli 12. avgusta. Prvenstvo 1. amaterske lige se bo namreč letos začelo šele 29. septembra. Kar se tiče prihoda in odhoda nogometašev, bo slika bolj jasna v prihodnjih tednih, je poudaril načelnik Bregove nogometne sekcije Giuliano Prašelj. Verjetno se bo »plavim« pridružil Jan Sancin, ki je kar nekaj sezon igral pri Krasu v Repnu.

Juri Ocretti k Sovodnjam

Druga ekipa slovenskih društev, ki bo igrala v 1. AL, bo Sovodnje. Športni vodja Marko Fajt nam je potrdil, da so pri belo-modrih potrdili lanskega trenerja Nicolo Trangonija. »Potrdili smo lansko zasedbo. Po poškodbi ramena bo spet z nami Jason Visintin. Najeli pa smo Jurija Ocrettija, ki je v zadnji sezoni igral za Mariano in je bil tudi član Žil na Europeadi, Russa (Fiumicello), novogoriškega napadalca Mateja Žižmonda (lani Sevegliano).« Prvi trening bo 7. avgusta.

V Sovodnjah bodo letos sestavili ekipi U13 in U15, ter cicibane in mlajše cicibane. U15 bo treniral Darko Krump, U13 pa Daniel Vivod.

Mladi Brežani konec avgusta na priprave v Planico

Pri Bregu v Dolini bodo letos imeli tri starostne skupine, ki sodijo še v nogometno šolo: U8, U10 in U13. Starejše starostne skupine bodo nastopale pod skupnim imenom Zarja Breg. Breg bo konec avgusta z najmlajšimi odpotoval na priprave v Planico (od 28. avgusta do 1. septembra). Trenerji še niso dokončno definirani. Gotovo je, da ostaja Fabio Lovrečič in Davor Vitulič.