Arcieri iz Vareseja prihaja k Pallacanestro Trieste

Michael Arcieri je uradno novi športni direktor tržaškega drugoligaša Pallacanesto Trieste. V mesto v zalivu se seli po uspešni izkušnji pri Vareseju, kamor je po mnogoterih izkušnjah v ligi NBA pristal januarja 2022. Letošnjo sezono pri Vareseju je meddrugim zaključil tudi z nagrado (oskarjem) za najboljšega športnega direktorja A-lige, od včeraj pa je uradno začel sodelovanje s tržaškim klubom, ki je letos izpadel v A2-ligo.

»To je prvi korak na poti preporoda Pallacanestro Trieste,« je včeraj nakazal pot predsednik kluba Richard De Meo. »Prihod Arcerija je bil mogoč ob sodelovanju Maria Ghiaccija, ki je imel pomembno vlogo pri dogovarjanju,« je še dodal.

Z izbiro »vodje« se je potemtakem začela sestava ekipe v najširšem pomenu besede. Arcieri, ki bo v naslednjih dneh bržkone pojasnil, kaj ga je privabilo v Trst in A2-ligo, bo moral z vodstvom kluba v naslednjem koraku izbrali ali potrditi trenerja, pa tudi določiti igralski kader.

Tudi pri Dallasu in Orlandu

Arcieri se je rodil v New York italijansko-ameriškemu očetu in italijanski mami. Dogoletne izkušnje pri vodenju ekip je pridobival predvsem v NBA. Začel je kot oglednik (skavt) med leti 1992 in 1993 pri New Jersey Netsih, sledile so izkušnje v Dallasu, New Yorku, Orlandu, nato se je selil k Knicksom, kjer je kot član vodstva sodelovaldo leta 2021. Januarja 2022 je prestopil v Varese, kjer je bil tudi športni direktor.

Po poklicu je odvetnik, izšolal se je na Brooklyn Law School. V ZDAje bil blizu frančiščanskemu redu in se izkazal tudi v projektih za skupnost.