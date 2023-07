Caterina Sinigoi odslej za SK Gorica

Nabrežinska smučarska Caterina Sinigoi je pred dnevi zaključila postopek prehoda v slovensko smučarsko zvezo. V datoteki mednarodne smučarske zveze Fis je zdaj ob njenem imenu in slovenski zastavici tudi ime slovenskega kluba, ob statusu pa je zapisano »active«, kar pomeni, da je pridobila zeleno luč za tekmovanje pod slovensko zastavo. Dolgoletna tekmovalka Devina je namreč v začetku julija pridobila vso potrebno dokumentacijo in tudi uradno prestopila v Smučarski klub Gorica (katere članica je tudi slovenska reprezentantka Ana Bucik, op.a.), s katerim že nekaj let plodno sodeluje predvsem pri skupnih treningih.

Kljub včlanitvi v novogoriški klub pa bo Caterina Sinigoi še naprej samostojno trenirala pod vodstvom Aleša Severa in trenerja delila tudi z Beatrice Rosca, ki ostaja članica SKDevin. Največ sprememb bo torej samo v programu tekem, saj bo odslej imela več priložnosti, da tekmuje na višji ravni, na tekmah evropskega pokala, saj ima Slovenija več mest od razpoložljivih tekmovalk.