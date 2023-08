»Če se vse poklopi, se lahko Slovenija vmeša tudi v boj za kolajne«

Danes se na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji začenja košarkarsko svetovno prvenstvo. V uvodni tekmi skupine A se bo Italija danes ob 10. uri v Manili pomerila z Angolo (prenos v živo tudi po Rai2), jutri ob 13.30 pa bo krstni nastop v skupini F opravila slovenska reprezentanca, ki jo na Okinavi čaka dvoboj proti Venezueli. Tako Slovenci kot Italijani ne skrivajo svojih ambicij, čeprav najbrž oboji ne sodijo ravno v ožji krog favoritov za kolajne. Pred začetkom SP smo se pogovorili z nekdanjim košarkarjem in zdaj trenerjem mlajših selekcij pri klubu BC Koper Zoranom Lazarevskem, ki je bil med letoma 2011 in 2015 trener tako članske kot mladinskih ekip nabrežinskega Sokola.

Kdo so po vašem mnenju glavni favoriti za kolajne?

Po mojem mnenju so na letošnjem SP predvsem štiri reprezentance, ki izstopajo in se bodo borile za naslov svetovnega prvaka. Španija je na velikih tekmovanjih vedno v ospredju, prav tako imajo nevarno ekipo tudi Francozi. Ne moremo pa seveda mimo ZDA in Avstralije.

Kdo pa bi lahko presenetil?

Presenečenja so vedno možna, realno gledano pa ne vidim ekipe, ki bi ogrožala prej omenjene četverice. Letošnje SP je po moji oceni manj kakovostno od lanskega eurobasketa, saj je med najboljšimi košarkarji kar nekaj odmevnih odsotnosti.

Kam lahko realno cilja Slovenija?

Realno gledano se lahko Slovenija uvrsti med prvih pet ali šest, saj je na SP kar nekaj šibkejših reprezentanc. V mislih imam predvsem Afriške in Azijske ekipe, ki so manj kakovostne od naše. Uvrstitev v četrtfinale je torej za Slovenijo minimalni cilj, če pa se vse poklopi, se lahko vmeša tudi v boj za kolajne. Je pa res, da se bo v slovenski reprezentanci še kako poznala odsotnost Čančarja in Muriča na mestu štirice. Po zadnjih vesteh pa kaže, da bo selektor Sekulič to vrzel na krilnem položaju skušal zakrpati z Dončićem, kar bi lahko bila zelo dobra rešitev.

Dobro uigranost so med pripravami prikazali Italijani. Mislite da lahko Italija preseneti?

Seveda, da lahko preseneti. Italija je vedno zelo neugoden nasprotnik. Ima nadvse solidno ekipo, selektor Pozzecco pa je velik motivator. Na tovrstnih tekmovanjih je vse mogoče, tako da lahko Italijo mirno uvrstimo med tiha presenečenja letošnjega SP.