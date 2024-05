Mladeniča s psom reševali z evakuacijsko dihalno masko

Tržaški in miljski gasilci so danes ob 12.30 posredovali v Naselju sv. Sergija, kjer je na Trgu Sartori zagorelo v pritličju stanovanjskega bloka. Okrog dvajset stanovalcev je pravočasno zapustilo notranje prostore in se zateklo na prosto. Gasilci so pred začetkom gašenja preverili morebitno prisotnost drugih ljudi v stavbi in v enem od stanovanj našli mladeniča s psom. Iz povsem zadimljenih prostorov so ju po stopnicah pospremili na varno, pri čemer so mladeniču nataknili evakuacijsko dihalno masko.

Gasilci so pogasili požar in bonificirali prostore, kjer je gorelo. Celotno stavbo so zavarovali in jo z električnimi ventilatorji temeljito prezračili. V stanovanjih so preverili morebitno prisotnost strupenih plinov. Po zaključenem posredovanju so se evakuirani vrnili v stanovanja. Vzroke požara še preiskujejo.