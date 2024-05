Kontovel končal sezono z zmago

Kontovel – Longobardi Cividale 81:67 (22:17, 45:33, 68:47)

Kontovel: Terčon 4 (2:2, 1:2, 0:1), N. Daneu 2 (-, 1:2, -), Škerl 8 (2:2, 0:4, 2:4), Pro 12 (2:2, 5:9, -), Mattiassich 5 (-, 1:5, 1:6), S. Regent 0 (-, 0:1, -), Persi 19 (3:5, 8:9, 0:1), Doljak 0 (-, 0:1, 0:1), Starc 0 (-, 0:1, -), G. Regent 6 (2:4, 2:6, -), A. Daneu 15 (2:2, 5:6, 1:4), Scocchi 9 (1:2, 1:4, 2:3). Trener: Peric.

Kontovelovi košarkarji so letošnjo sezono v C-ligi, v kateri so že dosegli obstanek, sklenili z domačo zmago proti Cividaleju z 81:67. S tem uspehom je Kontovel, ki bo v zadnjem krogu play-outa miroval, sklenil prvenstvo na končnem 9. mestu, saj ima v medsebojnih obračunih s čedajsko ekipo boljšo koš razliko.

Že v prvi četrtini so domačini prevzeli pobudo in si priigrali nekaj točk prednosti. Ta je sredi druge četrtine narasla že na 11 točk (34:23). V uvodu drugega polčasa so na igrišču še naprej prevladali Peričevi varovanci, med katerimi sta izstopala predvsem mlada Persi (z 19 točkami je openski branilec dosegel tudi osebni strelski rekord v C-ligi) in Pro (12). Svoje je v prvem polčasu dodal še Aleksander Daneu, ki je ob 15 točkah zbral tudi 7 skokov. Najvišja prednost Kontovela na tekmi je znašala 21 točk, v zadnji četrtini pa so domači košarkarji brez večjih težav držali goste na varni razdalji.

»Želeli smo zaključiti sezono z zmago in prvim mestom v play-outu, čeprav smo obstanek že dosegli, ter se tako zahvaliti svojim zvestim navijačem za podporo. Že naslednji teden se bomo v društvu začeli pogovarjati o naslednji sezoni,« je po tekmi dejal Kontovelov spremljevalec Ilja Bufon.