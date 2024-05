Dallas z odličnim Dončićem napredoval v polfinale

Košarkarji Dallas Mavericks so doma na šesti tekmi končnice lige NBA s 114:101 premagali Los Angeles Clippers in se s 4:2 v zmagah uvrstili v drugi krog. V polfinalu zahodnega dela se bodo igralci slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki se je izkazal z 28 točami, 13 podajami in sedmimi skoki, pomerili z ekipo Oklahome City Thunder.

Tako sta znana oba para polfinala na zahodnem delu, v drugem bodo igrali branilci naslova prvaka Denver Nuggets in Minnesota Timberwolves. Na vzhodnem pa je ekipa Orlando Magic tokrat premagala Cleveland Cavaliers s 103:96 in skupni izid izenačila na 3:3.

Dallas bo prvo tekmo drugega kroga proti Oklahomi, prvi ekipi na zahodnem delu v rednem delu lige, odigral v noči na sredo ob 3.30 po slovenskem času v gosteh.