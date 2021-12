Čeferin namerava še naprej voditi Uefo

Aleksander Čeferin je v pogovoru za Politico napovedal, da se namerava leta 2023 potegovati za nov mandat na čelu Evropske nogometne zveze (Uefa). Hkrati je tako v luči super volilnega leta v Sloveniji, državnozborskih, predsedniških in lokalnih volitev leta 2022, znova zavrnil morebiten vstop v slovensko politiko. Čeferin vztraja, da nima ambicij vstopiti v slovensko politiko. “Moje skromno mnenje je, da lahko tukaj veliko bolj pomagam svetu kot s političnega položaja v Sloveniji,“ je dejal za Politico in potrdil, da si bo leta 2023 prizadeval za še en mandat na vrhu Uefe.

Čeferin je še enkrat ponovil tudi svoje zelo kritično in odklonilno stališče do predloga Mednarodne nogometne zveze (Fifa), da bi svetovno prvenstvo v nogometu namesto na vsake štiri prirejali na dve leti. “Svetovno prvenstvo, ki bi potekalo dvakrat na leto, je politična poteza, ker Fifa poskuša oslabiti evropske zveze, jim vzeti denar in ga razdeliti drugam, ker je to politično privlačno. To je za nas popolnoma nesprejemljivo,“ je pojasnil stališče Uefe v intervjuju na sedežu Uefe v Nyonu ob Ženevskem jezeru.

Politico je 54-letnaga Čeferina ta mesec uvrstil na svoj seznam 28 najbolj vplivnih oseb v Evropi v preteklem letu. V kategoriji “motilcev”, ki s svojim pristopom spreminjajo ustaljen način delovanja na določenem področju, je zasedel sedmo mesto.